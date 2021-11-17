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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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لجنة الأطباء المركزية السودانية: ارتفاع ضحايا التظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري في الخرطوم الى 10 قتلى
مراسل العالم: إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية اليمنية في الجبلية بمديرية التحيتا
السودان قتلى وجرحى خلال تظاهرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم رفضا للحكم العسكري
الإعلام العبري: إصابة جنديين إسرائيليين بجروح بعملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة برصاص قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: وفاة طفل جراء تعرضه لحادث دهس قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين في الخليل
مراسل العالم:عملية طعن في شارع الواد بالقدس والاحتلال يطلق النار على منفذ العملية ويغلق ابواب البلدة القديمة بالاضافة الى أبواب المسجد الاقصى
لجنة الأطباء المركزية السودانية: ارتفاع ضحايا التظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري في الخرطوم الى خمسة قتلى
المبعوث الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف: نؤكد ضرورة احترام سيادة سورية ولايجوز تكرار العدوان الإسرائيلي
مراسل العالم في السودان : هناك توقعات بخروج المزيد من المتظاهرين واتساع رقعة التظاهرات في مناطقة كثيرة من السودان
مراسل العالم: إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية اليمنية في الجبلية بمديرية التحيتا
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش
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