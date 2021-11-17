بغداد: العراقيون ضحية صراع الاتحاد الاوروبي وبيلاروسيا

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة أن "جابرو، استقبلت سفير الاتحاد الاوروبي فيلا فاريولا والوفد المرافق له، في مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات وسبل تطويرها، ومناقشة قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول الاوروبية، لاسيما المتواجدين على الحدود البيلاروسية، والمعاناة التي تواجههم اثناء الهجرة غير الشرعية".

وأكدت جابرو وفقا للبيان أن "الصراع السياسي بين الاتحاد الاوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته العراقيون المتواجدون على الحدود، والذين يتعرضون لأقسى انواع التعامل البعيد عن المعايير الانسانية والدولية".

وشددت جابرو على ضرورة "تعاون الوزارة والاتحاد الاوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية".

وتابعت جابرو، أن "الحكومة أوقفت جميع الرحلات المباشرة الى بيلاروسيا حفاظاً على سلامة العوائل العراقية التي قد تقع ضحية لجشع المهربين"، مجددة في الوقت ذاته رفضها للعودة القسرية لجميع العراقيين في الخارج".

من جانبه، أثنى سفير الاتحاد الاوروبي، على الجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل خاص والحكومة العراقية بشكل عام في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية الى مدن اوروبا، والاجراءات المتخذة لإعادة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية"، مبدياً رفضه لاستخدام العنف ضد المواطنين العراقيين على الحدود البيلاروسية".