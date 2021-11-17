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لجنة الأطباء المركزية السودانية: ارتفاع ضحايا التظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري في الخرطوم الى 10 قتلى

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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