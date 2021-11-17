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إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي بمديرية التحيتا

إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي بمديرية التحيتا
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في اليمن عن إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية اليمنية في الجبلية بمديرية التحيتا.

العالم - اليمن

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق السويد بشأن الحديدة، وأصيب مواطنان في صعدة، فيما شن الطيران 29 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتكبت قوى العدوان ارتكبت 130 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و18 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 137 قذيفة و42 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات ست غارات لطيران حربي على حيس والجبلية وثلاث غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق 25 طائرة حربية و 30 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا .

وواصيب مواطنين اثنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على منطقة الجند بمديرية التعزية محافظة تعز.

وفي محافظة مأرب شن الطيران 13 غارة على مديرية الجوبة، و12 غارة على مديرية صرواح.

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