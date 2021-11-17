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قوى طلابية أردنية تقاطع منحا دراسية لجامعة إماراتية رفضاً للتطبيع

قوى طلابية أردنية تقاطع منحا دراسية لجامعة إماراتية رفضاً للتطبيع
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوى طلابية وهيئات تدريسية في الجامعتين الأردنية والهاشمية الحكوميتين رفضها التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومقاطعة مؤتمر للمنح الدراسية تنظمه جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الإماراتية بالتعاون مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة ومركز أبحاث وايزمان الإسرائيلي.

العالم - الأردن

وانسحب طلاب وأعضاء من الهيئة التدريسية، أمس الثلاثاء، من مؤتمر تعريفي عن برنامج المنح المقدمة من جامعة محمد بن زايد، بعد أن تبين وجود شركاء في هذا البرنامج من الكيان الصهيوني، حيث ظهر اسم كل من مركز وايزمان للعلوم والجامعة العبرية في القدس كشركاء في هذا البرنامج.
وبمجرد ورود اسم هاتين المؤسستين، أعلن الطلبة والأكاديميون انسحابهم، ونظم الطلبة وقفة احتجاجية في ساحة برج الساعة داخل الحرم الجامعي استهجاناً لما حدث.

ووفقاً لكتلة "أهل الهمة" في الجامعة الأردنية، فإنّ جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي عرضت منحاً دراسية للطلاب، ليُفاجَأوا لاحقاً بتعاون الجامعة مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة ومركز أبحاث وايزمان الإسرائيلي.

وأصدرت القوى الطلابية في الجامعة الهاشمية بياناً، أمس الثلاثاء، توضح من خلاله موقفها من زيارة وفد جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى الجامعة، وذلك رفضاً للتطبيع مع كيان الاحتلال.

وجاء في البيان أنه "تم إلغاء زيارة وفد جامعة بن زايد بعد التواصل مع إدارة الجامعة ممثلةً بعميد شؤون الطلبة الدكتور صادق شديفات. ونقلاً عنه، فقد تم إلغاء زيارة وفد جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي الذي يقدم منحاً للطلاب بالتعاون مع الجامعة العبریة في القدس المحتلة ومركز أبحاث وايزمان الٳسرائیلي.

وقدّمت "القوى الطلابية" الشكر لإدارة الجامعة وعميد شؤون الطلبة فيها "على موقفهم وتجاوبهم مع مطالب الطلاب، وصوتهم الرافض دائماً التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وشدد البيان على أن "التطبيع بكل أشكاله لا يمكن أن يمرّ، وصوت طلبة الجامعة الهاشمية الأحرار حاضر ليؤكد موقفهم الواضح من القضية الفلسطينية، من أجل رفض ترويج الخيانة كوجهة نظر".

وخلال الساعات الماضية، كان وسم #التطبيع_خيانة" من أبرز الوسوم تداولاً على "تويتر" الأردن.

وغرّد حساب أهل الهمة - الجامعة الأردنية: "بعد موقف طلبة الجامعة الأردنية المشرف وانسحابهم من المؤتمر التطبيعي، الجامعتان الهاشمية والألمانية تقرران إلغاء مؤتمر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي المقرر عقده خلال الأسبوع الحالي".

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