تحرك صهيوأميركي جديد في اليمن

العالم - اليمن

وأوضح بن عامر أنّ الصهاينة لا يريدون لليمن أن يكون حرًّا مستقلًّا، ويرون وجود دولة يمنيّة تستجيب لحقائق التاريخ والجغرافيا ضمن هويّتها الشاملة بأنّه يشكّل خطرًا كبيرًا على هيمنتهم على منطقة جنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنّ الصهاينة وسّعوا نشاطهم في اليمن خلال العقود الماضية.

ومنذ بداية الحرب على اليمن، نُشرت مئات التقارير في الصحافة الصهيونيّة ومراكز الدراسات العاملة في مؤسّسات الكيان حول التهديدات القادمة من اليمن، ولا سيّما مع انقلاب المشهد الميداني في ضوء الإنجازات والمعادلات التي قلبها الجيش اليمني واللجان الشعبية لمصلحتهم في السنوات الأخيرة، ومديات الصواريخ والمسيّرات اليمنية التي أصابت مواقع حساسة بدقّة على بعد مئات الكيلومترات.