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رويترز: جماعة داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجيرين استهدفا منطقة بالعاصمة الافغانية كابل واوقعا عددا من الضحايا

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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