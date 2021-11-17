شاهد.. استمرار ازمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

العالم - اوروبا



على الرغم من الحراك السياسي واتصالات بعض الزعماء لاحتواء الأزمة وحلحلتها لكن بولندا الطرف الرئيس في أزمة المهاجرين على حدودها أعلنت أن الأزمة مع جارتها بيلاروس قد تستمرّ أشهرًا إن لم يكن سنوات مؤكدة عدم سماحها للاجئين بتجاوز الحدود فضلا عن تخصيص مكافآت لجميع جنودها العاملين في المنطقة الحدودية. هذه المواقف اعقبت حصول مواجهات عنيفة بين عشرات المهاجرين وقوات الأمن البولندية التي استخدمت الغاز المسيّل للدموع وخراطيم المياه للتصدي للمهاجرين.



وقال ممثل لجنة حدود الدولة في بيلاروسيا أنطون بيشكوفسكي:"قصف العزل على الجانب البيلاروسي بقنابل الصوت انتهاك صارخ للمعايير الدولية ولحقوق المهاجرين. ما حدث يمكن اعتباره محاولة للعدوان المباشر على بيلاروسيا. أرسلنا طلبًا إلى الجانب البولندي لتقديم توضيحات بشأن وقائع استخدام العنف".

كما قالت دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا:""من الواضح أن الوضع معقد للغاية ويشكل إشكالية. يمكننا أن نرى المعاناة الهائلة للأشخاص الذين تركوا في طي النسيان. هذه ليست مشكلة بولندية. إنها مشكلة أوروبية ولحلها علينا إظهار المسؤولية والتضامن".



واثر ادانتها وحليفتها بيلاروس تصعيد التدابير المتخذة من جانب بولندا المدعومة من بروكسل وواشنطن رحّبت روسيا بإقامة تواصل مباشر بين مسؤولين أوروبيين وبيلاروسيين لمحاولة حلّ أزمة المهاجرين. في الأثناء أفادت معلومات عن تقليص الشركة المسؤولة عن تشغيل إمدادات الطاقة بين روسيا وأوروبا عبر بيلاروسيا كميات النفط نحو أوروبا بسبب ما قالت إنها أعمال صيانة. في المقابل وبعد ضغوط مارسها الاتحاد الأوروبي لفتت بيلاروسيا الى انه بات محظورًا علي السوريين والعراقيين واليمنيين والأفغان الصعود إلي رحلات متوجهة إليها بعدما فرضت تركيا القيود ذاتها الأسبوع الماضي. هذا واعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تسييرها رحلة استثنائية لإجلاء عراقيين عالقين علي الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا وقالت السفارة العراقية في موسكو أنها ستعيد نحو مئتين من مواطنيها العالقين عند الحدود في اول رحلة يوم الخميس. وتؤكد منظمات إنسانية أن أحد عشر شخصا علي الأقل من بين طالبي اللجوء قضوا منذ بداية الأزمة هذا الصيف مشيرة الى شدة البرد وظروف العيش القاسية في الغابات الواقعة على الحدود البيلاروسية البولندية.







