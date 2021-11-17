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وزير الاتصالات اللبناني ينفي خبر انقطاع انترنت أواخر الشهر الحالي

وزير الاتصالات اللبناني ينفي خبر انقطاع انترنت أواخر الشهر الحالي
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

نفى وزير الاتصالات جورج القرم الخبر المتداول عن انقطاع الارسال والانترنت في اواخر الشهر الحالي في لبنان مؤكدا انه عار من الصحة.

العالم_لبنان

أشار المكتب الاعلامي لجورج القرم، في بيان إلى انه يتم التداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب بخبر يشير إلى تصريح رئيس مجلس ادارة شركة ألفا ومديرها العام الاستاذ جاد ناصيف يحذر فيه من انقطاع الارسال والانترنت في اواخر الشهر الحالي، وقد تواصل وزير الاتصالات جوني القرم مع ناصيف ليتبيّن ان الخبر مختلق وعار من الصحة تماما ولا يهدف إلا لإثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

ودعا المكتب الاعلامي لقرم الى اعتماد الدقة في نشر الأخبار والتقصي عن صحتها من الجهات المعنية في وزارة الاتصالات وفي شركتي الخلوي تحت طائلة المسؤولية.

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