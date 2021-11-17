روسيا: قريباً إعفاء الصادرات السورية من الرسوم الجمركية

العالم - سوريا

وقدم ممثلو الجانب الروسي عرضاً حول نظام الأفضليات الممنوح للبضائع السورية المصدرة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في حين عرضت غرف الصناعة والتجارة الروسية الخبرات الروسية في مجال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للتحقق الإلكتروني من شهادات المنشأ وناقش الجانبان إمكانية إنشاء هذا النظام المسمى فورم أيه.

نائب مدير التعاون الدولي للجمارك الروسية فلاديمير فيكتوروفيتش أوضح في تصريح لمندوب سانا أن أكثر من 60 بالمئة من البضائع السورية المصدرة إلى روسيا الاتحادية معفاة حالياً من الرسوم الجمركية وقريباً ستكون كل هذه البضائع المصدرة معفاة من الرسوم الجمركية بالاتفاق بين الجانبين الروسي والسوري لافتاً إلى أن خارطة الطريق التي وقعت أمس بين الجانبين تهدف إلى توضيح خطوات الاستفادة من نظام الممر الأخضر المعمول به لدى الجمارك الروسية لتقديم التسهيلات للشركات السورية ومنتجاتها المصدرة إلى روسيا وضمان وصولها للأسواق الخارجية.

وفي تصريح مماثل أشارت مديرة العلاقات في مديرية الجمارك العامة صفاء إبراهيم إلى أنه بموجب خارطة الطريق الموقعة بين الجانبين سيعتمد مستقبلاً في المرحلة التجريبية عدد من المصدرين الشركات كتجربة أولية للعمل والاستفادة من نظام الممر الأخضر الجمركي الروسي لتعمم هذه التجربة لاحقاً بعد نجاحها على جميع الشركات المصدرة لبضائعها إلى روسيا الاتحادية.

شارك في الاجتماع رئيس إدارة أصول البضائع التابعة لإدارة الجمارك الاتحادية الروسية كلاشينكوف فلاديميروفيتش ونائب رئيس غرف التجارة والصناعة الروسية ميانسيف الكسندروفيتش ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام ورئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو ومعاون مدير مديرية التجارة الخارجية ومدير المعلوماتية لدى الجمارك العامة وعدد من المعنيين.

ووقعت مديريتا الجمارك السورية والروسية أمس خارطة طريق للتعاون الجمركي المشترك بهدف تعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع بين الجانبين وعلى خطة عمل في مجال مكافحة التهريب والجرائم الجمركية وذلك ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.