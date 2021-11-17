الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هاتفيا ان وحدة العراق موضوع استراتيجي لا ينبغي المساس به

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مبعوث ايران الى أفغانستان يؤكد على دعم ايران الكامل للشعب الأفغاني

من طهران.. التبادل التجاري الايراني ...الفرص والتحديات

"فصائل المقاومة" تشيد بعملية القدس

بعد إستهدف قصره في نيوم بصاروخ يمني لسان حال إبن سلمان.. اتركوا منصور هادي وأدركوني أنا!

وقفة احتجاجية في الحديدة تنديداً بجريمة إعدام الأسرى

1000 قرار من هيئة قضاء العراق بشأن طعون الانتخابات