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الكاظمي يشيد بالدعم الايراني الثابت للشعب العراقي ويقول إن روية ايران مبنية دائما على الاستقرار والحفاظ على أمن العراق

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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