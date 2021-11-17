"فصائل المقاومة" تشيد بعملية القدس

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم "حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية" طارق عزالدين: "نبارك العملية البطولية ونًحيي الروح المقاتلة لشباب فلسطين الثائر، التي ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ولن ينعم المحتل بالراحة أو الأمن ما دام يجثم على صدورنا ويدمر بيوتنا ويهجر أهلنا المرابطين.

وأضاف: "إن الإجرام الصهيوني بحق أهلنا وأبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لن يثني أبطال شعبنا ورجاله الميامين عن الاستمرار في مقاومته بكل الطرق والوسائل، وستبقى فلسطين ولّادة الأبطال على درب الحرية والانتصار الحتمي ودحر الاحتلال عن كل فلسطين".

وأكد عزالدين أن دماء الشهيد البطل صدام بني عودة، تتحول إلى نور يضيء درب المجاهدين والسائرين نحو القدس، ويدب الرعب في قلوب المحتلين، ويشعل النار تحت أقدام الغاصبين.

وفي ذات السياق أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أن العملية الاستشهادية في القدس دليلُ على مواصلة ثورة شعبنا ضد الاحتلال حتى كنس المحتل، وتعكس عجز المحتل على وقف انتفاضة شعبنا برغم كل سياسته الاجرامية".

وقال قاسم في بيان صحفي: "هذه العملية الفدائية وارتقاء منفذها شهيدًا، صورة من الصراع الكبير بين شعبنا ومقاومته وبين الاحتلال وهذه المعركة لن تنتهي إلا بانتصار شعبنا صاحب الأرض والحق والتاريخ.

ومن جهته باركت "حركة المجاهدين الفلسطينية" عملية الطعن التي نفذها الفتى عمر أبو عصب في البلدة القديمة بالقدس، والتي تؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الاصوب لتحرير فلسطين من الصهاينة المغتصبين.

ونعت "حركة المجاهدين" الشهيد أبو عصب، قائلة: "نحيي أهل القدس والضفة المحتلة بفتيانها ورجالها ونسائها وشيوخها الأحرار، ونؤكد أن القدس وأبطالها هم النموذج المقاوم لشعبنا الذي يتصدى للمحتل بكل الوسائل المتاحة، ويقف سداً منيعاً ضد كل المؤامرات الصهيونية التي تهدف للنيل من مقدساتنا وأرضنا.

وأضافت في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، وتؤكد إصرار شعبنا على تبني خيار المقاومة، ونبذ كافة الخيارات الاخرى التي أثبتت فشلها.