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موسكو تحذر من انتقال الإرهاب من أفغانستان إلى دول الجوار

موسكو تحذر من انتقال الإرهاب من أفغانستان إلى دول الجوار
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

حذرت روسيا من انتقال الإرهاب وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول الجوار، مشيرة إلى أن الوضع في أفغانستان لم يزدد استقرارا في الفترة الأخيرة.

العالم - افغانستان

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "اليوم هناك خطر حقيقي لانتقال الأنشطة الإرهابية والمتعلقة بالمخدرات إلى دول الجوار، بما في ذلك تحت غطاء الهجرة".

وأضاف: "نعول على أن حركة "طالبان" ستواصل تنفيذ التزاماتها بشأن القضاء على تلك التحديات".

وأشار إلى أن الوضع الجديد الذي نشأ في أفغانستان بعد 15 أغسطس، "لم يجعل الأفغان أو المجتمع الدولي أقرب من تحقيق الاستقرار في البلاد، وإقامة دولة سلمية وغير قابلة للتجزئة وخالية من المخدرات والجرائم".

وتابع: "أضيفت إلى القضايا القديمة التي لم تحل منذ عقود، تحديات جديدة متعلقة بعدم وجود الاعتراف الدولي".

وأكد أن روسيا تدعو إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل مصالح جميع الفئات الإثنية والسياسية للبلاد، وإلى ممارسة أفغانستان لسياسات داخلية وخارجية معتدلة مع مراعاة حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال.

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