ظهوره خلف القذافي أوقفه عن عمله

العالم - ليبيا

قرر الوزير إيقاف الحسناوي عن العمل مؤقتا نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، دون ذكر تفاصيل أخرى، وفق نص قرار رسمي وصل "عربي21" نسخة منه.

وفي أول تعليق على قرار الإيقاف، قال حسناوي: "لا أعلم حتى الآن سبب قرار الوزير بإيقافي رغم أني وضحت موقفي من الصورة المتداولة لي خلف القذافي خلال تقديم أوراقه، وأني كنت في مهمة عمل لتأمين مركز الانتخاب وليس نجل القذافي".



وأكد في تصريحات خص بها "عربي21" أنه "ملتزم بتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة، لكنه أكد أنه لا علاقة له بسيف الإسلام ولا بتأمينه الشخصي إنما كان يؤدي عمله في ذلك الوقت في مكان اختصاصه".





وكشف العميد الليبي، أن "حفتر أيضا أصدر قرارا بالقبض عليه وطالب غرفة العمليات التابعة له في الجنوب بملاحقته واعتقاله بعدما ظهر خلف سيف الإسلام في مركز انتخاب سبها"، مشيرا إلى أنه "لا يعير قرار حفتر أي اهتمام كونه محاطا بقواته ورجال مدينة سبها"، وفق قوله.



وأوضح بشر أنه "لا توجد أي أوامر أو تنسيق من قبل وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بتأمين نجل القذافي نهائيا، لكن هناك تعليمات بتأمين مكتب المفوضية (...) تفاجأت بردود الفعل من الوزارة وكذلك من حفتر وقواته المتمركزة في بعض مناطق الجنوب الليبي".



وأضاف لـ"عربي21": "سيف القذافي حضر إلى مكتب المفوضية كمواطن ليبي وقدم أوراقه للانتخابات ودورنا حماية المراكز الانتخابية الواقعة في نطاق المديرية، وقمت بصحبة مدراء الفروع والإدارات والأجهزة الأمنية بالجنوب بوضع خطط لتأمين الانتخابات القادمة بالمدينة، لكني تفاجأت بقرار إيقافي عن العمل".

عربي 21