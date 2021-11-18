قطر والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون عسكري

العالم - قطر



وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، على موقعه الإلكتروني، إنه جرى خلال اللقاء «مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها». وحضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية، وعدد من المسؤولين البرازيليين.



وفي وقت سابق أمس، بحث أمير قطر، تميم بن حمد، مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما في مجالات الاستثمار والدفاع والطاقة، خلال جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين بالديوان الأميري القطري، في الدوحة، عقب مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس البرازيلي، بحسب بيان للديوان.



وجرى خلال الجلسة «بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، لاسيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والدفاع والطاقة والرياضة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».



وخلال الجلسة أكد الرئيس البرازيلي حرصه على «تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والتعاون مع دولة قطر في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين»، وفق البيان الذي أشار أيضاً إلى أن أمير قطر «تمنى لعلاقات البلدين مزيداً من التطور والنماء في شتى المجالات».



وفي تغريدة له، قال أمير قطر، عبر «تويتر»: «بحثت اليوم مع الرئيس بولسونارو أوجه تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين قطر والبرازيل بما يحقق طموح شعبينا الصديقين في مجالات الدفاع والاقتصاد والثقافة والرياضة، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك».