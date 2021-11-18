البوليساريو: مقتل 12 مدنيا بمسيرات مغربية

العالم - المغرب

ونقلت صحيفة "إل دياريو" الإسبانية عن مصدر بالبوليساريو أن الهجوم وقع في 15 من شهر نوفمبر الجاري في منطقة مجيك بالصحراء الغربية.

ونفى مصدر الصحيفة الذي فضل عدم الكشف عن هويته "مقتل مسؤول كبير في الجبهة في الهجوم".

ويأتي الهجوم الذي لم يتم تأكيده أو نفيه من الجانب المغربي، في ظل توتر كبير في المنطقة بعد أن أعلنت الجزائر مقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف نسبته إلى القوات المسلحة المغربية، في الصحراء الغربية.

بينما لم يصدر أي رد رسمي من السلطات المغربية بخصوص مقتل الجزائريين، دان مصدر مغربي لفرانس برس "اتهامات مجانية" ضد المملكة مؤكدا أن المغرب "لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات".

ومنذ إعلان عودة الحرب من طرف البوليساريو، تكررت التقارير عن هجمات مغربية بطائرات بدون طيار، دون أن أي تأكيد من الرباط.

وأعلنت البوليساريو في نوفمبر 2020 إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية لإبعاد مجموعة من عناصرها أغلقوا الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة، وانتشار القوات المغربية في منطقة عازلة في الصحراء الغربية.

والشهر الماضي، روى مسلح من الجبهة لصحيفة "إل دياريو" تفاصيل "هجوم مغربي" قال إنه تعرض له رفقة آخرين قرب الجدار العازل، وأودى بقائد درك الجبهة، الداه البندير.

ويدور نزاع منذ عقود حول الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر. لكن التوتر تصاعد بين الجارتين بعد توقيع المغرب اتفاقا ثلاثيا تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، مقابل استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل أواخر العام الماضي.

وتقترح المملكة التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

أما البوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر 1991.