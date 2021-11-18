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تعليقا على القصف الاسرائيلي لاراضي سوريا.. مبعوث الرئيس الروسي: نرفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللاإنسانية

تعليقا على القصف الاسرائيلي لاراضي سوريا.. مبعوث الرئيس الروسي: نرفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللاإنسانية
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكدت روسيا رفضها القاطع للهجمات غير الشرعية من قبل الكيان الإسرائيلي على الأراضي السورية، داعية إلى ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف هذه الهجمات.

العالم-سوريا

وبحسب RT قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، خلال مشاركته في منتدى بدمشق في إطار زيارة وفد روسي يترأسه: "فيما يتعلق بالسؤال الذي يخص القصف غير الشرعي من طرف إسرائيل لأراضي سوريا، فنحن نرفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللاإنسانية، وندعو للتواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف عمليات القصف هذه".

وكثف كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الاونة الاخيرة شن اعتداءاته على سوريا، وكان آخرها فجر الأربعاء عندما نفذ عدوانا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل على جنوب دمشق.

وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في سبتمبر/أيلول عن إدانة بلاده للقصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، قائلا إنها "تقوض جهود استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

وقال نيبينزيا إنه خلال أغسطس/آب الماضي وحده، تم تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين.

وكانت سوريا قد طالبت في أكثر من مناسبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

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