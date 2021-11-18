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استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

استشهد الأسير سامي عابد العمور من سكان قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، داخل مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مطلعة من نادي الأسير أن الأسير عانى من مرض خلقي في القلب لازمه طوال حياته، وكلما كبر تزداد أوضاعه الصحية صعوبة.

وأشارت المصادر، إلى أن الأسير تعرض للإهمال الطبي من قبل الاحتلال خلال علاجه، حتى انهارت حالته الصحية ونقل قبل 3 أيام إلى المستشفى، قبل أن تتفاقم حالته ويعلن عن استشهاده فجرًا.

وحمل نادي الأسير، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، مؤكدًا أنه استشهد نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء). والأسير الشهيد سامي العمور من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، ومحكوم بالسجن لمدة 19 عامًا، ومعتقل منذ عام 2008م.

ويعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان. وباستشهاد الأسير سامي العمور يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيره إلى 227 شهيدًا.

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