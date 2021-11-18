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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية
مراسل العالم: استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
الكاظمي يشيد بالدعم الايراني الثابت للشعب العراقي ويقول إن روية ايران مبنية دائما على الاستقرار والحفاظ على أمن العراق
رئيسي للكاظمي: نعتبر العملية الانتخابية احد انجازات سيادة الشعب العراقي لتقرير مصيره وندعم رفع اي غموض يعتري المسيرة السياسية عبر الحوار
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هاتفيا ان وحدة العراق موضوع استراتيجي لا ينبغي المساس به
رويترز: جماعة داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجيرين استهدفا منطقة بالعاصمة الافغانية كابل واوقعا عددا من الضحايا
لجنة الأطباء المركزية السودانية: ارتفاع ضحايا التظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري في الخرطوم الى 10 قتلى
مراسل العالم: إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية اليمنية في الجبلية بمديرية التحيتا
السودان قتلى وجرحى خلال تظاهرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم رفضا للحكم العسكري
الإعلام العبري: إصابة جنديين إسرائيليين بجروح بعملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش
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الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠
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