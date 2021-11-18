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طهران ترفض القرار الأممي بشأن حقوق الإنسان في إيران مؤكدة أنه مغرض ومسيس ومبني على معلومات مغلوطة وانتقائية

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

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