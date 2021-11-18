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بالفيدو.. .السودان يتجه نحو دهاليز خطيرة

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي طارق ابراهيم ان السودان في ظل عدم حل الأزمة القائمة بين المكون العسكري والمكون المدني سيتجه نحو المزيد من الصدامات بين الشعب والمكون العسكري.

العالم - خاص بالعالم

قال طارق ابراهيم في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان اصتطدام المكون العسكري مع الشعب في السودان ياخذ هذا البلد الى دهاليز خطيرة، بالأخص مع اصرار القوى العسكرية على إكبات واسكات الشعب بشتى الطرق، وان لزم الأمر بالسلاح كما حصل في المسيرة المليونية.

واوضح طارق ابراهيم، ان الحلول التي تطرح من قبل واشنطن وبعض الدول الاقليمية والاتحاد الاوروبي لاتعتبر حلول لإنها تأتي على هيئة نصائح لا تقدم ولاتأخر.

وبين طارق ابراهيم ان الدول النافذه في تقرير مصير السودان هي اميركا وبريطانيا والامارات والسعودية بإلاضافة الى مصر، مشيراً الى ان هذه الدول عملت على التعايش بن العسكر والحكم المدني في هذا البلد، ومازالت ترتقب وترصد ما يحصل في السودان دون ان تحرك ساكناً او تقدم حلاً.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق.....

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