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وزارة الدفاع البولندية تعلن اعتقال نحو 100 مهاجر ليل الأربعاء الخميس

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

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