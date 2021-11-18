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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزارة الدفاع البولندية تعلن اعتقال نحو 100 مهاجر ليل الأربعاء الخميس
أ ف ب: إطلاق غاز مسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم
مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني: نجاح المفاوضات النووية المقبلة يعتمد على الإرادة الجادة و الاستعداد العملي للطرف الآخر في الغاء الحظر
طهران: الدول الداعمة لاصدار هذا القرار وهي كندا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني ترتكب المجازر ضد السكان الأصليين
طهران ترفض القرار الأممي بشأن حقوق الإنسان في إيران مؤكدة أنه مغرض ومسيس ومبني على معلومات مغلوطة وانتقائية
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية
مراسل العالم: استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
الكاظمي يشيد بالدعم الايراني الثابت للشعب العراقي ويقول إن روية ايران مبنية دائما على الاستقرار والحفاظ على أمن العراق
رئيسي للكاظمي: نعتبر العملية الانتخابية احد انجازات سيادة الشعب العراقي لتقرير مصيره وندعم رفع اي غموض يعتري المسيرة السياسية عبر الحوار
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هاتفيا ان وحدة العراق موضوع استراتيجي لا ينبغي المساس به
وزارة الدفاع البولندية تعلن اعتقال نحو 100 مهاجر ليل الأربعاء الخميس
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش
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