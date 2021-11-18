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أكثر من 3825 شهيدا و4157 جريحا من الأطفال حصيلة الحرب على اليمن

أكثر من 3825 شهيدا و4157 جريحا من الأطفال حصيلة الحرب على اليمن
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكدت منظمة “انتصاف” لحقوق المرأة والطفل، أن عدد ضحايا العدوان السعودي الإماراتي من الأطفال في اليمن، منذ بداية العدوان وحتى نهاية نوفمبر 2021، بلغ أكثر من 3825 شهيدا و4157 جريحا.

العالم - اليمن

وأوضح تقرير صادر عن المنظمة اليوم، أن عدد الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة التي سببها العدوان بلغ 5,559 حالة، وسجلت الحالات المصابة بالأورام بين أوساط الأطفال 71 ألف إصابة منذ بدء العدوان تضاف إليها 9 آلاف حالة سنويا.

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن أكثر من 3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية فيما يموت أكثر من 300 طفل كل يوم، كما أن هناك أكثر من 3000 طفل يعانون من التشوهات الخلقية فيما يحتاج أكثر من 3000 طفل لعملية قلب مفتوح خارج اليمن.

ولفت التقرير إلى أن إغلاق مطار صنعاء الدولي منع أكثر من 30 ألف طفل مصابين بأمراض مزمنة مختلفة من السفر للعلاج في الخارج. كما أن هناك 2 مليون طفل يمني خارج المدارس فيما نصف مليون آخرون تركوها تماما منذ بدء العدوان.

وحمل التقرير تحالف العدوان وكافة المنظمات الإنسانية سيما الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له اليمن عموما والأطفال خصوصا من استهداف ممنهج.. مطالبا بسرعة إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح المطارات أمام المرضى اليمنيين خصوصا الأطفال.

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