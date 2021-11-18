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امير عبداللهيان يؤكد عزم ايران على تطوير علاقاتها مع رابطة حافة المحيط الهندي

امير عبداللهيان يؤكد عزم ايران على تطوير علاقاتها مع رابطة حافة المحيط الهندي
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على تطوير العلاقات مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (آيورا)، مصرحا بان رفع الحظر واستفاء حقوق الشعب الايراني سيؤديان الى حضور البلاد بصورة اقوى واكثر تاثيرا في ترتيبات التعاون الاقليمي ومنها في اطار هذه الرابطة.

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمة له القاها امير عبداللهيان اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري الـ 22 للدول الاعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (آيورا) التي تستضيفها بنغلاديش، حيث اشار الى ان نشاطات المنظمة وتعاون دولها خلال عقدين من الزمن كشف عن الطاقات الكامنة لهذه الرابطة خاصة في مجال التعاون الاقتصادي.

واوضح وزير الخارجية ان ايران ساهمت في تفعيل التنسيق الوطني لمنظمة "آيورا "، كما ان مختلف الأجهزة الايرانية على مشارف مرحلة جديدة للمشاركة الفاعلة في ترتيبات التعاون في اطار المنظمة، واحدث المشاركات الايرانية هو تطوع منظمة المرأة الايرانية للقيام بدور تنسيقي في برنامج تطوير القدرات الاقتصادية للنساء في دول المنظمة ، كما ان المركز الاقليمي للعلوم وتبادل التقنيات التابع للمنظمة والذي يتخذ من طهران مقرا له يتلقى الدعم القوي من الحكومة.

ونوه امير عبداللهيان الى تداعيات تفشي فيروس كورونا على شعوب العالم منها رابطة "آيورا" ومن ضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان الشعب الايراني عانى من تداعيات ظروف كورونا في الوقت الذي واجهت فيه البلاد القيود الناجمة عن الحظر الاميركي اللامشروع واللئيم.

واشار وزير الخارجية الى ان رفع الحظر عن ايران واستيفاء حقوقها سيكون له بلا شك مردوده الايجابي في حضور ايران بشكل اقوى واكثر تاثيرا في جهود التعاون الاقليمي خاصة في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.

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