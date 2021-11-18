فتح الانتفاضة تدين جريمة الاحتلال بحق الاسير الشهيد سامي العمور

العالم-فلسطين

وقالت الحركة ان الجريمة النكراء بحق الأسير الشهيد سامي العمور التي تعبر عن وحشية الاحتلال وتضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بما فيهم الأسرى.

وأضافت: نحمل حكومة الاحتلال وإدارة السجون الصهيونية، المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير الشهيد سامي بدم بارد جراء الإهمال الطبي، ونؤكد على ضرورة إنقاذ الأسرى من براثن وزنازين ومعتقلات الاحتلال الذين يواجهون سياسة القتل البطيء والمتعمد.

واستشهد الأسير سامي عابد العمور من سكان قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، داخل مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.