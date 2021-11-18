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الرئاسة العراقية: المجتمعون تداولوا مبادرة تُطرح على القوى الوطنية بناءً على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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