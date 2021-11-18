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شاهد..أطفال اليمن حقوق منتهكة وحياة مسلوبة

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

"أطفال اليمن حقوق منتهكة وحياة مسلوبة"، شعار فعالية اقامتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، اصدرت خلالها تقريرا يرصد جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي، التي طالت الاطفال اليمنيين منذ بداية العدوان على البلاد.

العالم - مراسلون

أفاد التقرير بأن اكثر من 300 طفل يمني يموت كل يوم وأكثر من 3 مليون طفل يعانون سوء التغذية، فيما أصيب نحو 3000طفل باعاقات مختلفة.

واستنكر معنيون رفع المنظمات الدولية لأرقام واحصائيات تؤكد مأساوية الوضع وتفاقم معاناة اطفال اليمن على مختلف الاصعدة الحياتية اقتصاديا واجتماعيا وحتى في مجال التعليم.

وهي نفسها تقوم بإيقاف دعمها في ذات الوقت، دون أن يكون لها دور حتى في الحد من هذه الجرائم او محاولة ايقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال.

وتأكيدا على معاناة الطفولة في اليمن، أعلنت منظمة الصحة العالمية ان ٧٥% من الاطفال يعانون سوء التغذية المزمن مع تزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق حسب بيان لمجلس الأمن الدولي في تشرين اول الماضي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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