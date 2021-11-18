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​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان​ يدعو الفلسطنيين لنبذ الخلافات

​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان​ يدعو الفلسطنيين لنبذ الخلافات
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

دعا نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان​، الشيخ ​علي الخطيب​ خلال استقباله في مقر المجلس ممثل ​الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين​ في ​لبنان​ ​علي فيصل​، "القوى والفصائل الفلسطينية الى نبذ الخلافات والانصهار في بوتقة الوحدة الوطنية التي تشكل الاساس الصحيح لنجاح مشروع ​المقاومة​ ليس في فلسطين فحسب، انما على مستوى المنطقة برمتها".

العالم_لبنان

بدوره اشار فيصل بعد اللقاء إلى أنه "اكدنا في هذا اللقاء على اتخاذ موقف موحد في مواجهة ال​سياسة​ الاسرائيلية التي تستهدف تهويد مدينة القدس وضم الاراضي وبناء ​المستوطنات​ في الضفة الفلسطينية ومواصلة الحصار لقطاع غزة والتنكيل بالاسرى والمعتقلين وبابناء شعبنا في الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد على "ضرورة دور لبنان الضاغط على المجتمع الدولى وعلى الدول المانحة باعتبار لبنان دولة مضيفة لتوفير الاموال الكافية للانروا لوضع خطة طوارىء شاملة على مستوى اغاثي وصحي وتعليمي، وايضا تامين موازنة ثابتة ودائمة للفلسطينيين على امتداد عمر النكبة الى ان تنتهي مفاعيل هذه النكبة ويعود اللاجىء الى ارضه".

وأكد على "موقف الفلسطينيين الموحد الداعم لمسيرة الوفاق والسلم الاهلي في لبنان لان في ذلك مصلحة فلسطينية ولبنانية لحشد الطاقات لاسقاط كل مشاريع التوطين وتحقيق العودة الى ديارنا في فلسطين".

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