روسيا: الغرب دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا بالسلاح

العالم - سوريا

وحسب "سانا"، قال سيرومولوتوف في مقابلة نشرت في صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية اليوم: “من أجل القضاء على الإرهاب في العالم لا بد أولاً وقبل كل شيء التوقف عن استخدامه لأغراض سياسية” لافتاً إلى أن تسييس جهود مكافحة الإرهاب يبدو أكثر وضوحا في سوريا.

ولفت سيرومولوتوف إلى أن الدول الغربية دعمت التنظيمات الإرهابية في سوريا بالسلاح الذي انتشر بعد ذلك في مناطق عديدة مشيراً إلى أن بعض تلك الدول ومنها أمريكا تعاملت وتعاونت مع التنظيمات الإرهابية كتنظيم “داعش” مثلما حصل في منطقة التنف في سوريا.