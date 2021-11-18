قاليباف: اولوية مجلس الشورى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل

العالم- ايران

وفي كلمته اليوم الخميس خلال ملتقى المدراء العامين للجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة قال قاليباف: ينبغي علينا من خلال اتخاذ القرارات الصائبة وبذل الجهود المضاعفة الا نسمح بوجود الفقر في المجتمع.

واضاف: ان لجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة اتخذت خطوات واسعة في مجال مكافحة الفقر والحرمان وينبغي ان نكشف عن الطاقات الكامنة للافراد والتي لم يتم تفعيلها لغاية الان وان نعمل عبر ازالة العقبات على مكافحة الحرمان.

واكد رئيس مجلس الشورى بان قضايا ازالة الحرمان ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للمناطق الاقل نموا والافراد المحرومين، تعد اولوية لمجلس الشورى وقال: اننا سوف لن نتوانى عن بذل اي جهد في هذا المجال.