الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: اولوية مجلس الشورى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل

قاليباف: اولوية مجلس الشورى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف على ازالة الحرمان من المجتمع، معتبرا اولوية اهتمامات المجلس بانها تتمثل في مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل.

العالم- ايران

وفي كلمته اليوم الخميس خلال ملتقى المدراء العامين للجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة قال قاليباف: ينبغي علينا من خلال اتخاذ القرارات الصائبة وبذل الجهود المضاعفة الا نسمح بوجود الفقر في المجتمع.

واضاف: ان لجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة اتخذت خطوات واسعة في مجال مكافحة الفقر والحرمان وينبغي ان نكشف عن الطاقات الكامنة للافراد والتي لم يتم تفعيلها لغاية الان وان نعمل عبر ازالة العقبات على مكافحة الحرمان.

واكد رئيس مجلس الشورى بان قضايا ازالة الحرمان ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للمناطق الاقل نموا والافراد المحرومين، تعد اولوية لمجلس الشورى وقال: اننا سوف لن نتوانى عن بذل اي جهد في هذا المجال.

روابط ذات صلة

قاليباف: استتباب الأمن في البلاد يعود الى التمسك بشعار "نحن قادرون"

مهنئا بالعيد الوطني...قاليباف يأمل بتوطيد العلاقات بين ايران و 8 بلدان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امير عبداللهيان: هدف ايران من المشاركة في مفاوضات فيينا هو الغاء الحظر

بوتين يؤكد استمرار روسيا في المساهمة بعودة العلاقات السورية العربية

بالفيديو.. لماذا أكد الصدر على نزاهة الإنتخابات رغم رفض غالبية القوى لها؟

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. ابعاد الحملات على ايران قبيل محادثات فيينا

مئات العراقيين العالقين على حدود روسيا البيضاء سيعودون لبلدهم

بالفيديو.. شاهد..أطفال اليمن حقوق منتهكة وحياة مسلوبة