"عصا موسى" تجعل الاحتلال يترنح من وطأتها

هذا ولاتزال الاجهزة الامنية والعسكرية الصهيونية في الكيان الاسرائيلي تعيش الصدمة والقلق جراء نجاح مجموعة تطلق على نفسها "عصا موسى" باختراق أجهزة حواسيب وشبكات رقمية وبيانات خاصة للمئات من جنود جيش كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وحول آثار الإختراق الإلكتروني الناجح من مجموعات عصا موسى على الأجهزة الأمنية والعسكرية الاسرائيلية خصوصا على جنود جيش كيان الاحتلال الاسرائيلي، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي، نبيه عواضة في حوار مع قناة العالم ببرنامج "غياهب الكيان" أنه: "على الرغم من التكتم الشديد الذي يحيط بالموضوع الا أنه يمكن القول أن وحدة الـ 1200 الالكتروني التابعة لجيش كيان الاحتلال الاسرائيلي قد تلقت ضربة قاصمة بحسب اعترافات كبار المحللين الصهاينة فهنالك اختراق سيبراني غير مسبوق والبنية التحتانية السيبرانية لحكومة الكيان قد تعرضت للاختراق كما أن الجيش الصهيوني بالوحدات القتالية تعرضت للاختراق بينهم الوحدة القتالية "ألفون".