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أ ف ب: يوتين يتّهم الغرب بـ"تصعيد" النزاع مع أوكرانيا عبر تدريبات في البحر الأسود

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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