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لماذا أكد الصدر على نزاهة الإنتخابات رغم رفض غالبية القوى لها؟

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أشار د. حيدر البرزنجي الاكاديمي والمحلل السياسي من بغداد، الى إحتمال السيد الصدر اعتماده على قضية إشاد مجلس الأمن الدولي، الذي بارك قبل نهاية المصادقة على نتائد الانتخابات العراقية.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم نوه البرزنجي الى انه حتى هذه اللحظة لم تنته نتائج الانتخابات فكيف يشيد بها!، فكيف يقول نزيهة وهي لم تنته حتى الآن مع وجود طيف كبير من الشعب العراقي الممثل بأحزاب وكيانات مختلفة تقول أن الانتخابات هي غير نزيهة، وان الدليل قائم وقانوني ومنطقي وعقلي وسياسي على عدم نزاهة تلك الانتخابات.

وكان قد أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن العالم شهد بنزاهة انتخابات تشرين، وأن الشعب يتطلع لإعلان النتائج وتشكيل الحكومة سريعا.

وقال الصدر في كلمة له، إن"العالم شهد على نزاهة الانتخابات الشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعا".

وأضاف: "نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ولدينا خياران أما حكومة وحدة وطنية أو معارضة وطنية وعلى الراغبين بالمشاركة في الحكومة محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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