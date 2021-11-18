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العراق السيد الصدر: يجب حل الفصائل غير المنضبطة فورا وتسليم أسلحتها الى الحكومة

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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