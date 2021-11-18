كبرى دول العالم تتحاور في بلد يرفض الحوار ويحكم بالديكتاتورية

العالم-البحرين

ويستضيف "حوار المنامة" مسئولي الدبلوماسية والامن والدفاع من كبرى دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بالحوار عبر الدعم الدبلوماسي واللوجسيتي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين.

وينظم حوار المنامة عدد من المناقشات والحوارات والعمل على مناقشة حل الصراعات وان حديات الأمن والسياسات على المستوى العالمي والاقليمي وواقع المنطقة.

ويقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الامم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهضاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان وهو الواقع الذي اوصل البحرين الى مستوى اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق.

حيث يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من الاكاديميين والنشطاء والعلماء لاسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي.

وفي الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دول طبيعية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين فإننا ندعوهم إلى نصح النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي ودعوته للإستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية الى ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة.

ونؤكد على أن حراك شعب البحرين السلمي قد شارك فيه غالبية أبناء شعب البحرين نتيجة الضرورة الملحة للإصلاح السياسي الشامل والجاد وان السلطات تعمد الى تغييب الحقيقة وحجب الرؤية والاتكاء على المصالح الاقتصادية بين العالم ودول الخليج(الفارسي) والعمل على شراء الذمم والمواقف للالتفاف والهروب من الاستحقاقات الديمقراطية الملحة والضرورية.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

البحرين ١٨ نوفمبر ٢٠٢١