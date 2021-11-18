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بغداد تستضيف اجتماعا لممثلي الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

بغداد تستضيف اجتماعا لممثلي الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماعا في بغداد لممثلي الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

العالم - العراق

وبحسب قناة "السومرية نيوز"، فقد جاء في بيان وزارة التعليم، ان المجتمعين "ناقش المجتمعون من ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من بريطانيا وكندا واستراليا وفلندا وكوريا الجنوبية وهولندا واليابان فضلا عن مدير وعدد من منتسبي هيأة الرقابة الوطنية المحاور التي سيتضمنها مؤتمر اتفاقية حضر استخدام الأسلحة الكيميائية للدول الأعضاء الذي سيعقد في لاهاي بتاريخ التاسع والعشرين من تشرين الثاني الحالي.

وأكد وزير التعليم خلال الاجتماع "دعم والتزام العراق بالشراكات الدولية التي تحد من مخاطر استخدام الأسلحة المحظورة وحرص الحكومة العراقية ومؤسساتها الفنية المختصة على التعاون والتفاهم مع المجتمع الدولي معربا عن تأييده للمشاركة والإسهام في تحقيق السلام.

ووفقا للبيان، رحب ممثلو الدول الأعضاء بالرؤى والمقترحات التي تقدم بها وزير التعليم بشان أهمية بناء القدرات للدول وتكثيف الجانب التوعوي في مناهضة استخدام الأسلحة الكيميائية وبلورة البرامج العلمية والتربوية لمواجهة هذه المخاطر.

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