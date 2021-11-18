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حماس: لن نترك الأسرى وحدهم في مصارعة السجان ومواجهة الموت

حماس: لن نترك الأسرى وحدهم في مصارعة السجان ومواجهة الموت
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

حملت حركة "حماس" سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور، وعن حياة 700 أسير مريض داخل السجون، مشيرةً إلى أنَّ مواصلة اعتقالهم والإهمال الطبي بحقهم تعني الحكم عليهم بالإعدام الممنهج.

العالم-فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ومسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء زاهر جبارين إنَّ "ما تعرض له الأسير سامي العمور من إهمال طبي متعمد داخل الأسر أدى إلى استشهاده، دليل واضح على استمرار الاحتلال في جرائمه، وما يتعرض له الأسرى المرضى والأسرى المضربين عن الطعام جريمة مكتملة الأركان والمعالم تستدعي تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف القاتلة للأسرى، ولا سيما التي سبقت استشهاد الأسير العمور من تدهور حالته الصحية، مطالبا بمحاكمة قادة الاحتلال على تلك الجرائم النكراء".

ودعا "كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية الوقوف عند مسؤولياتها وخاصة قضية الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، والعمل على إنقاذ حياتهم".

وأكد جبارين أنَّ المقاومة الفلسطينية باقية على العهد وستفي بوعد الحرية للأسرى، وأنَّها لن تترك أبناء شعبها وحدهم في مصارعة السجان ومواجهة الموت البطيء.

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