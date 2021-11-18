العراق نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه

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وافادت وكالة الأنباء العراقية (واع) ان الوزارة أعلنت في بيان لها، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني والوفد المرافق له، شارك في الاجتماع الوزاري للدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقد صباح هذا اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية والمكتب التنفيذي للمجلس التي عقدت اجتماعاتها للفترة من 14-16/ تشرين الثاني/ 2021، والمصادقة عليها من قبل الوزراء الحاضرين ومن ضمنها البنود التي تخص العراق للحفاظ على حقوقه المائية وتقديم الدعم لتنمية الأهوار".

ولفت إلى أن "الاجتماع الوزاري صدرت عنه العديد من القرارات ومنها القرار الخاص بالبند التاسع عشر حيث تم اختيار اعضاء المكتب التنفيذي للمجلس حسب النظام الاساسي للمجلس، وقد تم فيه انتخاب جمهورية العراق نائباً لرئيس المكتب التنفيذي للعامين 2022 – 2023".