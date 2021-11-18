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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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المتحدث باسم القوات اليمنية:تحالف العدوان شن خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة جوية وهذا التصعيد سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان
رويترز: وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها فرضت عقوبات على القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر
أ ف ب: وصول طائرة تقل مهاجرين عراقيين من بيلاروسيا إلى مطار اربيل
أ ف ب: وصول طائرة تقل مهاجرين عراقيين من بيلاروسيا إلى مطار اربيل
مراسل العالم: انفجار قوي في العاصمة الأفغانية كابول ولم تتضح بعد طبيعة الانفجار والجهة المستهدفة
علي الدرواني: الانسحابات السعودية تأتي تحت ضغط عمليات تحرير مأرب
عبد الملك الحجري: خطاب السيد الحوثي وتأكيده ضرورة تحرير مأرب أربك النظامين السعودي والاماراتي ومن خلفهما البريطاني والصهيوني
العراق السيد الصدر: يجب حل الفصائل غير المنضبطة فورا وتسليم أسلحتها الى الحكومة
بوتين: القاذفات الغربية تحلّق على بعد 20 كيلومترا عن روسيا
أ ف ب: يوتين يتّهم الغرب بـ"تصعيد" النزاع مع أوكرانيا عبر تدريبات في البحر الأسود
رويترز: وزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها فرضت عقوبات على القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش
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