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المتحدث باسم القوات اليمنية:تحالف العدوان شن خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة جوية وهذا التصعيد سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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