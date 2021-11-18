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الشرطة السودانية: الكاميرات لم ترصد استخدامنا للرصاص أثناء التظاهرات الأخيرة!

الشرطة السودانية: الكاميرات لم ترصد استخدامنا للرصاص أثناء التظاهرات الأخيرة!
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

ادعت الشرطة السودانية، الخميس، بأن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قواتها أثناء التظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ضد قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

العالم ـ السودان

وقال مدير عام شرطة الخرطوم، الفريق زين العابدين عثمان، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تشكيل لجنة بين الشرطة والنيابة العامة للتحقيق بهدف الوصول إلى عدد الوفيات والإصابات الحقيقة التي تمت خلال احتجاجات يومي 13 و17 نوفمبر.

وأضاف أن هناك قتلى وجرحى بين قوات الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشيرا إلى أنها تعرضت "لعنف غير مبرر"، حيث تم الهجوم على سيارات الشرطة والأقسام.

وأكد أن كاميرات المراقبة في الخرطوم لم ترصد أي استخدام للرصاص الحي من قبل قواته أثناء التظاهرات الأخيرة.

وأفاد بأن التحقيق جاري حول الجهات التي أطلقت الرصاص الحي ضد المتظاهرين والنتائج ستخرج قريبا.

هذا واعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أمس، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الأربعاء، وصل إلى 15 قتيلا، بالإضافة إلى العديد من المصابين، جراء إطلاق نار على المحتجين من قبل القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها حيال أنباء القتلى في الاحتجاجات، مشددة على ضرورة السماح للمواطنين للتظاهر بحرية.

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الشرطة السودانية: الكاميرات لم ترصد استخدامنا للرصاص أثناء التظاهرات الأخيرة!

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