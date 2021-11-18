الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العدوان السعودي يشن 55 غارة جوية على عدة محافظات يمنية

العدوان السعودي يشن 55 غارة جوية على عدة محافظات يمنية
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي أكثر من 55 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية على العاصمة صنعاء والمحافظة وصعدة ومأرب والجوف والحديدة وتعز وذمار.

العالم-اليمن

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات جوية على منطقة ذهبان وغارتين على منطقة النهدين بالعاصمة صنعاءوغارة جوية على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 24 غارة على مديرية صرواح و 11 غارة على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب و 7 غارات جوية على مديرية حيس بالحديدة.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مطار تعز وغارتين على مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على مديريتي كتاف والظاهر بصعدة وغارة جوية على مزرعة أحد المواطنين في منطقة سامة بمديرية ميفعة عنس في ذمار.

روابط ذات صلة

السيد الحوثي: من يستمر في صف العدوان يسيء لبلده في الحاضر والمستقبل

شاهد..أطفال اليمن حقوق منتهكة وحياة مسلوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخزانة الاميركية: فرض حظر على 6 أفراد إيرانيين وكيان إيراني

المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى يزور إثيوبيا

مصر.. إدراج أبو الفتوح وعبدالفتاح و25 آخرين بقوائم "الإرهاب"!

فيما تنهي النظر غدا.. مفوضية الانتخابات في العراق: الهيئة القضائية تقبل 7 طعون من أصل 1200

الشرطة السودانية: الكاميرات لم ترصد استخدامنا للرصاص أثناء التظاهرات الأخيرة!

العدوان السعودي يشن 55 غارة جوية على عدة محافظات يمنية