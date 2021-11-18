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الخزانة الأمريكية تفرض حظرا على 6 أفراد وكيان إيراني بزعم محاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة عام 2020

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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الخزانة الاميركية: فرض حظر على 6 أفراد إيرانيين وكيان إيراني

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