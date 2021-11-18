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واشنطن تفرض عقوبات على إيرانيين بتهمة التدخل في انتخابات 2020!

واشنطن تفرض عقوبات على إيرانيين بتهمة التدخل في انتخابات 2020!
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 6 إيرانيين وكيان إيراني واحد، متهمة إياهم بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

العالم - الأميرکيتان

وقالت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، إن شركة Emennet Pasargad السيبرانية الإيرانية، التي فرضت عليها العقوبات، كانت تدير الأعمال التي كان هدفها التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وطالت العقوبات أيضا 6 موظفين في تلك الشركة.

وفي سياق متصل، وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية لإيرانيين اثنين متهمين بـ"شن حملة إلكترونية للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020" حسب زعمها.

ويواجه المدعوان سيد محمد حسين موسى كاظمي (عمره 24 عاما) وسجاد كاشيان (27 عاما) اتهامات بـ"الحصول على معلومات سرية عن عملية التصويت من موقع إلكتروني انتخابي واحد على الأقل في الولايات المتحدة".

ويتهم الاثنان أيضا بـ"إرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين وإرسال مقطع فيديو يحتوي على معلومات مضللة حول نقاط الضعف المزعومة في النظام الانتخابي".

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