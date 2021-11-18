المعارضة التركية تدعو لانتخابات مبكرة بعد انهيار الليرة

العالم - ترکيا

وكتب زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال كيليغدار أوغلو على "تويتر": "هل ستتوقف يا أردوغان؟ لا بد من إجراء انتخابات على الفور".

وقالت رئيسة "حزب الخير" ميرال أكشنار إن أردوغان "قضى على أموالنا وسمعتنا".

وأضافت: "إذا كان يفعل هذا عن قصد فهذه خيانة صارخة. وإذا كان هذا الانهيار ناتجا عن الافتقار إلى الكفاءة، فمن الواضح ما يجب القيام به.. يجب وقف هذا العار عبر صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن".

وشهدت الليرة أسوأ يوم لها منذ ذروة أزمة العملة التركية في 2018، حيث هوت إلى مستوى 11.3 مقابل الدولار وكذلك إلى أدنى مستوياتها أمام اليورو بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة في خطوة، اعتبرت ذات تبعات خطيرة على اقتصاد السوق الناشئة.

وبحلول الساعة 16.36 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر الليرة 11.06 مقابل الدولار.

وخسرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها خلال الشهور الثمانية الماضية بسبب مخاوف المستثمرين والمدخرين من التيسير النقدي قبل الأوان مع صعود التضخم الذي يلامس الـ20 بالمئة.

وبعد يوم من تعهد أردوغان بمواصلة معركته ضد أسعار الفائدة "إلى النهاية"، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس أخرى إلى 15 بالمئة.

وخالف البنك التوقعات وخفض الفائدة 400 نقطة أساس حتى الآن منذ سبتمبر.