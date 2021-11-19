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شاهد..الأحداث التي إكتسحت العالم الإفتراضي

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

 تستمر الاحتجاجات في السودان ضد الانقالب الذي يقوده العسكر ،وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 10 متظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء، احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان" بحل مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ.

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أما في الاردن حيث انسحب طلاب من الجامعة الأردنية، من مؤتمر للمنح الدراسية قدمته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، رفضا للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني .

واكتشف الطلاب ان الجامعة الاماراتية تتعاون مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ومركز أبحاث وايزمان الاسرائيلي ما دفعهم للانسحاب ورفع شعارات معادية للتطبيع .

وفي شأن آخر، سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أول إعلان ترويجي للفيلم "الإماراتي" "الكمين"، الذي يسرد حكاية نسجتها مخيلة السلطات الاماراتية، حول إنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين، الذين علقوا داخل كمين في وادي جبلي، تحت حصار مقاتلي انصارالله.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الأمريكي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019 تسببتا في مقتل العشرات من النساء والاطفال، وهي جريمة حرب محتملة حسب الصحيفة .

رد سياسي فرنسي يميني حول أزمة آلاف المهاجرين على الحدود الأوروبية، بهذه العبارة " دعوهم يموتون بردا، المهم ألا يدخلوا إلى اوروبا!" . تصريحات تعكس جانبا من الرؤية الغربية للمأساة القائمة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا .

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