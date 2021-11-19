الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس المشاط يهنئ سلطان عمان بالعيد الوطني

الرئيس المشاط يهنئ سلطان عمان بالعيد الوطني
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط"، برقية تهنئة إلى سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ51 لسلطنة عمان.

العالم - الیمن

وجاء في برقية التهنئة:

بسرور بالغ أبعث لجلالتكم أجمل التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة احتفاﻻت شعبكم الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ٥١ لسلطنة عمان.

إن سياستكم الحكيمة منحت السلطنة التقدير والاحترام من المجتمع العربي والدولي، وحققت لعمان أمنا وسلاما واستقرارا ورخاءً، سائلين الله عز وجل أن يكون لكم عونا في مواصلة مسيرتكم المظفرة.

وننتهز هذه الفرصة لنعبر لكم عن فائق الاحترام والتقدير، مثمنين جهودكم الطيبة والأخوية تجاه أبناء شعبنا اليمني وموقفكم العقلاني الرافض للعدوان على اليمن منذ البداية، وما قدمته عمان من مساعدات وفتح المنافذ للشعب اليمني هي محل تقدير كل يمني.

وإننا على أمل أن تقوى أواصر العلاقة والتبادل التجاري بين البلدين الجارين والشقيقين في المستقبل المنظور بإذن الله تعالى.

كما نأمل أن يثمر دوركم الحكيم في جمع الكلمة على المستوى العربي والخليج(الفارسي)، والذي كان لكم الدور الأبرز فيما يخص بلدنا الحبيب وجهودكم الطيبة الساعية للوصول إلى سلام عادل وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني، مجددين لجلالتكم وشعبكم العزيز عرفان وتقدير شعبنا اليمني لمواقفكم الأخوية الصادقة، متمنين لبلدكم الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والنماء.

روابط ذات صلة

رئيس الجمهورية يهنئ باليوم الوطني لسلطنة عمان

الرئيس السوري يبعث برقية الى سلطان عمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الهيئتان التنسيقيتان السورية الروسية: سياسات الغرب تجاه سورية قمة في النفاق

بالفيديو.. تفاعل رواد التواصل مع طلاب جامعة الاردن الرافضين للتطبيع

الرئيس التونسي يعتزم إدخال «إصلاحات» وفق «مطالب التونسيين»

الصحة العراقية توضح حقيقة دخول متحور روسيا للعراق

بريطانيا تسعى لانتشال مقاتلة امريكية من البحر المتوسط

شاهد..رؤية نشطاء التواصل إزاء مايجري في السودان