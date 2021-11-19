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شاهد..رؤية نشطاء التواصل إزاء مايجري في السودان

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تستمر الاحتجاجات في السودان ضد الانقالب العسكري، وقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان" بحل مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ.

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وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 10 متظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء.

تفاعل كبير شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع حيث كتب ياسين احمد: "لا يمر اسبوع في السودان دون ان يرتكب الجيش والمرتزقة الجنجويد مجزرة منذ بداية ثورة ديسمبر المجيدة هاهو اليوم 17 نوفمبر يقتل 14 شخص ومصابين حدث ولا حرج واعتقالات في صفوف الثوار بالمئات اللهم انصر الشعب السوداني علي البرهان واعوانه".

وعلق عواد الجيد: "مجزرة 17 نوفمبر التي كانت بمثابة صبرا وشاتيلا فليسجل التاريخ بطولات السودانين الذين حملوا اكفانهم ورسموا علي اجسادهم مواقع الطلقات".

وغرد تامر سليمان: "الفيديوهات تظهر عن الرصاص البيصيب رووس الشباب في السودان ..هي مجزره وتعتبر جريمه ضد الانسانيه".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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