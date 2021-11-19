الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بينت يشكر اردوغان خلال اتصال هاتفي

بينت يشكر اردوغان خلال اتصال هاتفي
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينت، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بعدما أفرجت تركيا عن إسرائيليين اعتقلا للاشتباه في قيامهما بالتجسس بعد تصوير مقر إقامة إردوغان في اسطنبول.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال مكتب بينت، في بيان، إن الأخير شكر إردوغان على مساعدته في الإفراج عن الزوجين، مشيراً إلى أن هذا الاتصال الأول من نوعه بين رئيس وزراء كيان الاحتلال والرئيس التركي منذ عام 2013.
وفي وقت سابق ، بحث إردوغان، مع رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، في اتصال هاتفي، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأوضح البيان أن إردوغان شدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية العلاقات التركية ـــ الإسرائيلية من أجل الأمن والاستقرار في منطقة غرب اسيا، مؤكّداً لهرتسوغ «ضرورة إعادة ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتعايش في المنطقة»، وكذلك «تعزيز العلاقات الفلسطينية الصهيونية واستئناف عملية التسوية».
وأشار إردوغان إلى «إمكانية تقليل اختلافات وجهات الرأي» في حال التوصل إلى «تفاهم متبادل حول القضايا الثنائية والإقليمية»، لافتاً إلى أن «الحفاظ على التواصل والحوار بين تركيا وإسرائيل يصبّ في المصلحة المشتركة للجانبين».
من جهتها، قالت رئاسة كيان الاحتلال، في بيان، إن هرتسوغ أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي، وأن المكالمة كانت إيجابية، موضحة أن إردوغان شدد على «أهمية العلاقات بين بلاده وإسرائيل .

روابط ذات صلة

السلام والاستقرار في افغانستان يتحقق عبر تشكيل حكومة شاملة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محمد صلاح يطرح قميصه الذي ارتداه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد

بينت يشكر اردوغان خلال اتصال هاتفي

الهيئتان التنسيقيتان السورية الروسية: سياسات الغرب تجاه سورية قمة في النفاق

بالفيديو.. تفاعل رواد التواصل مع طلاب جامعة الاردن الرافضين للتطبيع

الرئيس التونسي يعتزم إدخال «إصلاحات» وفق «مطالب التونسيين»

الصحة العراقية توضح حقيقة دخول متحور روسيا للعراق